Ашхабад, , 20:34 — REGNUM В столице Туркмении состоялось заседание рабочей группы по вопросам торговли специальной программы ООН для экономик Туркестана (СПЕКА), передает «Туркменистан сегодня».

Участники встречи обсудили темы обмена опытом и оказания помощи странам региона, не имеющим выхода к морю, а также рассмотрели вопросы, касающиеся внедрения мер по упрощению процедур торговли между государствами-участниками СПЕКА.

Также делегаты обменялись мнениями по перспективам торгово-экономической интеграции участников спецпрограммы ООН в рамках Всемирной торговой организации в период до 2030 года, что должно будет способствовать увеличению объемов международной торговли.