Киев, 20 ноября 2019, 17:00 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский посмертного наградил орденом Богдана Хмельницкого II степени погибшего в Донбассе командира 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ, полковника Евгения Коростелева.
Соответствующий указ Зеленского был обнародован сегодня, 20 ноября, хотя сам документ датирован предыдущим днем.
Согласно тексту документа, Коростелев награжден «за личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу».
ИА REGNUM напоминает, что 38-летний комбриг подорвался на мине 12 ноября у Новотроицкого во время обхода передовых позиций. 19 ноября утром он скончался в больнице в Харькове. Свои соболезнования публично выразили послы Франции, Германии, Великобритании и США, а президент Зеленский накануне на событие вообще не отреагировал, за что подвергся жесткой критике журналистов и общественников. Наиболее радикально настроенные комментаторы заявили, что в настоящий момент на Украине в принципе отсутствует верховный главнокомандующий.