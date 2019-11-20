Украина, , 12:08 — REGNUM На Украине сейчас в принципе отсутствует верховный главнокомандующий, — заявил в своем комментарии 20 ноября политический эксперт и журналист Юрий Бутусов.

Эксперт жестко раскритиковал Зеленского за отсутствие реакции на смерть командира128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады ВСУ Евгения Коростелева, скончавшегося в ночь на 19 ноября после подрыва на мине.

Бутусов напоминает, что Зеленский накануне фотографировался весь день с делегациями и нашел время «постебаться» над лидером парламентской фракции в социальных сетях (вероятно, имеется ввиду перепалка Зеленского с Тимошенко, имевшая место накануне — ред.) А времени написать слова скорби, когда погиб Коростелев, у Верховного главнокомандующего не нашлось, констатирует эксперт.

Также эксперт отмечает, что Коростелев был одним из высших военачальников, который был шестой год на войне, и был назначен начальником Генштаба Хомчаком на должность комбрига уже после избрания Зеленского. При этом он лично выполнял задачу главнокомандующего по разведению войск на участке Богдановка-Петровское.

«Ну не мог же главнокомандующий на такое не отреагировать, если бы он был на месте? Ведь именно благодаря тому, что такие командиры как Коростелев выполняют задачи на фронте, президент имеет возможность руководить страной,… Верховный главнокомандующий имеет право что-то не знать о войне. Но вы, Владимир Александрович, не имеете права отсутствовать на войне — это позор», — обращается политолог к президенту.

ИА REGNUM отмечает, что соболезнования из-за смерти командира128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ Евгения Коростелева выразили послы Франции, Германии, Великобритании и США.

«Полковник Коростелев и все, кто отдал свою жизнь для защиты суверенитета и территориальной целостности Украины, никогда не будут забыты», — отметил, в частности, французский дипломат Этьен де Понсен.

Зеленский и его офис гибель военного действительно не комментировали.