Пекин, , 16:03 — REGNUM Постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь призвал к укреплению сотрудничества между ШОС и ООН в борьбе против «трёх сил зла», которыми в Китае обозначают терроризм, сепаратизм и экстремизм, сообщает 20 ноября Синьхуа, подчеркивая, что целью такого объединения китайский дипломат назвал достижение мира, стабильности и совместного развития.

Заявление Чжан Цзюня прозвучало на совещании высокого уровня по теме «Сотрудничество ООН и ШОС». Постпред также подчеркнул, что на протяжении ряда лет страны ШОС претворяют в жизнь концепцию безопасности и тем самым вносят существенный вклад в укрепление региональной стабильности.

«Будучи одним из основателей ШОС, Китай вместе с другими странами-участницами готов к расширению взаимодействия с ООН», — резюмировал Чжан Цзюнь.

Дипломат также отметил важность скоординированных усилий в борьбе с распространением наркотиков.