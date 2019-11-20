Тбилиси, 20 ноября 2019, 15:57 — REGNUM Часть депутатов-мажоритариев грузинского парламента во главе с Дмитрием Хундадзе начали разработку проекта перехода на полностью мажоритарную систему выборов. Об этом 20 ноября сообщает агентство «Интерпрессньюс».
Хундадзе заявил, что запланирована встреча с председателем комитета по процедурным вопросам и правилам Георгием Кахиани, после которой мажоритарии начнут в регионах сбор подписей сторонников.
В своем кабинете Дмитрий Хундадзе встретился с частью мажоритариев, среди которых были Карло Копалиани, Каха Окриашвили, Михаил Кавелашвили и Виктор Джапаридзе.
Напомним, в Грузии сейчас действует смешанная система парламентских выборов. 73 депутата избираются по мажоритарным округам, а 77 депутатов — через пропорциональные партийные списки. Правящая партия «Грузинская мечта» и её лидер Бидзина Иванишвили после акция протеста в Тбилиси заверили, что парламент внесёт в конституцию изменения, после чего Грузия перейдёт к полностью пропорциональной избирательной системе. 14 ноября парламент Грузии провалил законопроект реформы, после чего в Тбилиси и в регионах Грузии началась акция протеста.