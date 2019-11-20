Тбилиси, , 15:57 — REGNUM Часть депутатов-мажоритариев грузинского парламента во главе с Дмитрием Хундадзе начали разработку проекта перехода на полностью мажоритарную систему выборов. Об этом 20 ноября сообщает агентство «Интерпрессньюс».

Хундадзе заявил, что запланирована встреча с председателем комитета по процедурным вопросам и правилам Георгием Кахиани, после которой мажоритарии начнут в регионах сбор подписей сторонников.

«Вчера мы ознакомили общество с инициативой в связи с переходом на полностью мажоритарную избирательную систему и пообещали, что в кратчайшие сроки представим в парламенте конкретный проект, который затем станет предметом обсуждения. Разумеется, это имеет свой процедурный путь, и сегодня мы начинаем. Будет встреча с председателем процедурного комитета, мы его попросим принять дело в производство и выдать нам бюллетени, чтобы собрать в регионах голоса, необходимые для поддержки инициативы», — заявил Дмитрий Хундадзе.

В своем кабинете Дмитрий Хундадзе встретился с частью мажоритариев, среди которых были Карло Копалиани, Каха Окриашвили, Михаил Кавелашвили и Виктор Джапаридзе.

Напомним, в Грузии сейчас действует смешанная система парламентских выборов. 73 депутата избираются по мажоритарным округам, а 77 депутатов — через пропорциональные партийные списки. Правящая партия «Грузинская мечта» и её лидер Бидзина Иванишвили после акция протеста в Тбилиси заверили, что парламент внесёт в конституцию изменения, после чего Грузия перейдёт к полностью пропорциональной избирательной системе. 14 ноября парламент Грузии провалил законопроект реформы, после чего в Тбилиси и в регионах Грузии началась акция протеста.