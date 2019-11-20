Тбилиси, , 15:15 — REGNUM Возле здания Генеральной прокуратуры Грузии проходит акция протеста. Представители оппозиции повесили замок на ворота при входе в здание. Об этом 20 ноября сообщают грузинские СМИ.

Участники акции планировали повесить замок на двери, однако правоохранители не дали им такой возможности. После словесной перепалки с полицией член партии Ираклия Окруашвили «Победившая Грузия» Гурам Чалагашвили повесил замок на главные ворота прокуратуры.

«Они перешли на максимальный террор. Они хотят нас запугать, но им не удастся этого сделать. Мы их запрем на замок и все равно добьемся своего. Пока Иванишвили во власти, он будет получать подобные протесты. Этим парням вскоре тоже все надоест, они поснимают форму и перейдут на нашу сторону, затем посмотрим, кто их будет защищать», — заявил Чалагашвили.

Ранее 19 ноября председатель фракции Роман Гоциридзе грузинского парламента «Единое Национальное движение» выражает политический бойкот парламентской деятельности и в подтверждение своих слов лидер фракции повесил замок на двери зала пленарных заседаний парламента: «Хотите войну замков? Получите!»

Вечером 18 ноября после разгона полицией акции протеста в Тбилиси прошло заседание парламента, на которое принес председатель законодательного органа Арчил Талаквадзе принес замки и цепи, навешенные оппозицией на ворота парламента.

Напомним, что акции протеста в Тбилиси начались 14 ноября после того, как парламент не смог принять поправки в Конституцию, предусматривающие проведение парламентских выборов 2020 года по пропорциональной системе. 18 ноября парламент Грузии не смог возобновить работу, так как митингующие заблокировали все входы в здание законодательного органа, навесив массивные замки на двери и ворота. После неоднократных призывов к участникам акции освободить входы в парламент и проезжую часть проспекта Руставели МВД приняло решение о разгоне акции протеста. Операция была проведена с участием мобилизованных подразделений полиции и спецназа, с применением водомета и слезоточивого газа. Полиция задержала 37 человек, которые обвиняются в неподчинении законным требованиям правоохранительных органов и хулиганстве.

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