Москва, , 15:16 — REGNUM В основе причин распада СССР лежит не рост националистических настроений в Прибалтике, а экономические проблемы. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин 20 ноября во время выступления на XI инвестиционном форуме «Россия зовет!».

«Что касается причин распада Советского Союза, это мало имеет отношение к росту национализма в странах Прибалтики, в основе лежит, конечно, очень неэффективная экономическая политика Советского Союза», — сказал Путин.

Он также отметил, что экономические проблемы СССР привели к коллапсу в социальной сфере, что принесло и политические последствия.

Как передавало ИА REGNUM, в октябре на площадке дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи Путин в качестве причин развала Советского Союза назвал несостоятельность политической и экономической системы страны. Также он отметил, что в это время не «стояли в стороне» геополитические противники страны.