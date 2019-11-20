Москва, , 15:11 — REGNUM После введения Соединёнными Штатами, а затем и Евросоюзом первых антироссийских санкций президент РФ Владимир Путин испытал «определённую тревогу». Об этом глава государства заявил сегодня, 20 ноября, выступая на пленарном заседании форума «Россия зовет!».

«Вы знаете, я вам скажу честно и уже могу сказать откровенно, публично. После того как первые шаги в этом санкционном списке были сделаны, определенная тревога у меня была», — сказал он.

Российский лидер отметил, что в итоге Соединённые Штаты «сами себя наказали» санкциями. По его словам, предпринятые Вашингтоном ограничительные меры вынудили Москву заниматься импортозамещением в отраслях, касающихся национальных интересов, связанных с безопасностью страны. Глава государства заявил, что в целом Россия достигла серьезных и положительных результатов.