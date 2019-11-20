Джакарта, , 13:36 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди пригласила бизнес-игроков вместе с правительством развивать экономическую устойчивость Индонезии, чтобы противостоять неопределенной экономической и геополитической ситуации в мире, сообщает Antara.

«Когда экономика Индонезии будет сильной, мы сможем выжить», — заявил министр иностранных дел Индонезии на национальном рабочем совещании индонезийской торгово-промышленной палаты в Джакарте.

С точки зрения дипломатии, усилия по повышению экономической устойчивости предпринимаются путем использования размера рынка и населения Индонезии в качестве актива на переговорах, чтобы выработать взаимовыгодные соглашения для каждой стороны.

Кроме того, министерство иностранных дел также начало уделять внимание усилиям по увеличению инвестиций за рубежом, которые президент Джоко Видодо назвал одним из ключевых элементов для укрепления экономики Индонезии.

Напомним, по данным МВФ, мировая экономика в настоящее время испытывает довольно сильное давление, о чем свидетельствуют пересмотренные прогнозы роста мировой экономики в 2019 году, которые упали примерно на 0,7%.