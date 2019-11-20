Джакарта, , 12:41 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявил, что страны-участницы всестороннего регионального экономического партнерства (ВРЭП) не должны быть заложниками позиции Индии, которая до сих пор не решила присоединяться ли к этому механизму сотрудничества, сообщает Antara.

«Мы не можем быть заложниками этой ситуации, потому мы вели переговоры по соглашению более 7 лет», — заявила министр иностранных дел Ретно Марсуди на национальном рабочем совещании индонезийской торгово-промышленной палаты по международным отношениям в Джакарте.

Известно, что 15 стран-участниц ВРЭП, состоящих из 10 стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и их пяти партнеров, а именно Китая, Японии, Южной Кореи, Австралии и Новой Зеландии, согласились провести переговоры на основе текста документа, который содержит основные положения, права и обязанности ВРЭП.

Соглашение было достигнуто на третьем саммите ВРЭП в Таиланде в начале ноября. Подписание соглашения намечено на 2020 год.

Индонезия хочет, чтобы Индия присоединилась к ВРЭП.

По словам главы МИД Индонезии, Индия окажет большое влияние на ВРЭП с точки зрения населения и валового внутреннего продукта (ВВП). Вместе с Индией ВРЭП охватит 47,4% населения мира и 32,2% мирового ВВП.

Напомним, ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что не может поставить под угрозу интересы фермеров и рабочих в Индии, присоединившись к ВРЭП, не сумев решить озабоченность Нью-Дели по поводу свободного доступа к индийскому рынку.