Москва, , 12:17 — REGNUM Эстония получила свою независимость только благодаря России, убеждён председатель президиума «Офицеров России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой. Об этом он заявил 20 ноября ИА REGNUM, комментируя высказывание спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса, по мнению которого Россия «должна вернуть» Эстонии «аннексированные территории».

«Эстония как страна вообще получила независимость только благодаря России. Это во-первых. А во-вторых, эстонский спикер парламента — невежда, поскольку не знает истории. Если уж говорить про территории, то это Россия может потребовать обратно город Юрьев, ныне называющийся Тарту, который основал ещё Ярослав Мудрый. В своё время за владение этим городом Ливония, на территории которой находится нынешняя Эстония, выплачивала русскому государству «юрьеву дань». Вот это тоже должен вспомнить эстонский государственный деятель», — сказал Липовой.

Кроме того, он призвал не забывать про Нарву, которая по итогам Северной войны вошла в состав Российской империи и где русские — это коренное население. При этом, по словам Липового, Нарва — это потенциальный плацдарм для агрессии со стороны НАТО, так как город находится вблизи Санкт-Петербурга.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Пыллуааса, Россия якобы аннексировала около 5% территории Эстонии.

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