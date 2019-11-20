Киев, , 12:20 — REGNUM Верховный суд Украины отказал в удовлетворении жалобы экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили по делу о его реадмиссии в Польшу. Об этом сказано на странице Верховного суда в социальной сети Facebook.

Суд оставил в силе решение судов предыдущих инстанций, которыми Саакашвили было отказано в исковых требованиях.

Экс-президент Грузии просил признать незаконным выдворение в Польшу 12 февраля 2018 года.

Напомним, экс-президент Украины Пётр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства после того, как тот начал вести активную протестную деятельность. Позже украинские службы выдворили Саакашвили за пределы страны.

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