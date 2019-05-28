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Зеленский вернул Михаилу Саакашвили гражданство Украины

Политика

Новый украинский президент отменил указ предыдущего главы государства

Киев, 28 мая 2019, 16:37 — REGNUM  Президент Украины Владимир Зеленский подписал документы о возвращении украинского гражданства бывшему президенту Грузии и экс-губернатору Одессы Михаилу Саакашвили, сообщает 28 мая официальный сайт главы государства.

Указ президента Украины о гражданстве Саакашвили вносит изменение в указ Порошенко от 26 июля 2017 года, отменяя положение об утрате бывшим президентом Грузии украинского гражданства.

«Внести в указ президента Украины от 26 июля 2017 № 196 «О прекращении гражданства Украины…» изменение, исключив положения об утрате Саакашвили Михаилом гражданства Украины», — указано в тексте документа.

Напомним, предыдущий президент Украины Порошенко лишил Саакашвили гражданства после попыток последнего бороться за власть.

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Президент Украины Владимир Зеленский
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