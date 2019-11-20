Кишинёв, , 11:42 — REGNUM Новое правительство Молдавии, предложенное президентом Игорем Додоном, и поддержанное в парламенте демократами и социалистами на первом заседании 19 ноября вернуло в должности многих замминистров — назначенцев Демпартии, которых ранее уволила прежний премьер-министр Майя Санду. Как передает ИА REGNUM, замминистры сменились практически во всех министерствах.

Так назначенцы Демпартии вернулись на руководящие должности в Минфин, Минэкономики, МВД, Минюст и Минздрав.

Генеральным секретарем правительства стала Анжела Якони, которая при власти олигарха, экс-лидера Демпартии Владимира Плахотнюка работала в Минфине, вместе с нынешним премьер-министром Ионом Кику.

В тот же день, отметим, президент Додон назначил своей советницей по социальным вопросам бывшего депутата от Демпартии Галину Балмош.

Как сообщало ИА REGNUM, Демпартия и Партия социалистов 12 ноября проголосовали за отставку правительства Санду, а 14 ноября утвердили новое правительство во главе с Ионом Кику, который был министром финансов при власти Плахотнюка, а после его свержения стал советником президента Игоря Додона. Напомним, что в России Плахотнюку предъявлены обвинения в организации заказного убийства, незаконном выводе денег и создании международного наркокартеля. По этим обвинениям беглому молдавскому олигарху грозит пожизненное заключение, и он объявлен в международный розыск. После бегства из Молдавии Плахотнюк, предположительно, находится в США.

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