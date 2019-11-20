Таллин, , 11:46 — REGNUM Ответом на каждое заявление о территориальных претензиях к России должны быть жесточайшие и тотальные санкции, отметил главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров в среду, 20 ноября, комментируя высказывания спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса.

Как сообщалось ранее, Пыллуаас на своей странице в Facebook написал, что Россия «аннексировала» 5% территории Эстонии и что для ратификации пограничного договора эти территории должны быть возращены Эстонии. Граница двух стран определяется Тартусским мирным договором 1920 года, заявил Пыллуаас.

« Пограничный вопрос, который создала и постоянно поднимает Эстония, вырастает из конституционной нормы современной Эстонии, которая ссылается на декларацию о независимости Эстонии. В свою очередь декларация о независимости Эстонии ссылается на Дерптский (он же Тартусский) мир с Советской Россией. А этот мир был подписан советской Россией фактически на условиях капитуляции, ибо включал в себя передачу Эстонии русских этнографических территорий.

Кроме того, Советская Россия согласилась выплачивать Эстонии контрибуции и предоставить доступ к лесным ресурсам. Эта капитуляция нужна была большевикам, чтобы открыть маленькое окно в Европу в условиях тогдашней всеобщей блокады. И это окно, этот натуральный офшор был куплен такой ценой. Поэтому любые ссылки на Тартусский (Дерптский) мир содержат в себе территориальные претензии к России.

В 2005 году Россия, к сожалению, пошла на подписание пограничного договора с Эстонией, не сопроводив это соответствующей двусторонней политической декларацией, снимающей возможность выдвижения территориальных претензий к нам в будущем. Эстонцы же, почувствовав слабину, через ссылку на Тартусский договор сразу выдвинули их в ходе своего процесса ратификации. Пришлось подпись отзывать. В 2014 году договор подписали вновь, рассчитывая, что эстонцы получили свой урок и что к теме претензий на наши территории Эстония возвращаться не будет. Но ратификацию отложили, чтобы удостовериться, что это так. С тех пор наша позиция не изменилась и не могла измениться. Нам этот договор нужен не больше, чем от мертвого осла уши.

Важно понимать не то, кто и почему в Эстонии брякает о территориальных претензиях к России. Важно понимать, почему он делает это именно сейчас. И почему он не опасается той угрозы, которая должна была бы следовать от России в отношении каждого такого чиновника и каждого такого государства. Ответом на каждое такое заявление Эстонии должны быть жесточайшие, тотальные санкции — экономические, политические, гуманитарные.