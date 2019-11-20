Иерусалим, , 10:38 — REGNUM Удар Израиля по территории Сирии был ответом на обстрелы, произведенные ранее с сирийской территории. Об этом говорится в заявлении израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, распространенном 19 ноября.

Глава Израиля отметил, что удары были нанесены по объектам сил «Кудса» Ирана, находящимся на территории Сирии, а также по сирийским военным объектам. В заявлении также подчеркивается, что удары будут наносится и дальше в случае новых атак израильской территории.

Как передавало ИА REGNUM, 19 ноября в Израиле заявили о четырех сбитых ракетах, которые были запущены с территории Сирии. Позже в Дамаске сообщили о том, что была отражена ракетная атака, в которой пострадали три человека.