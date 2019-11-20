Москва, , 09:36 — REGNUM У США остается все меньше возможностей для того, чтобы диктовать условия другим странам, считает эксперт Института глобализации и социальных движений по проблемам Ближнего Востока Михаил Балбус. Об этом он заявил 20 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя обещания президента Турции уничтожить YPG несмотря на противодействие США.

«Дрязги внутри НАТО и взаимные санкции внутри этого блока являются визитной карточкой современной эпохи, — констатировал эксперт. — У Соединенных Штатов меньше возможностей как экономических, так и военных что бы диктовать свою волю новым экономическим центрам. Еще 10 лет назад такое трудно было представить, но сейчас это «новая нормальность». Окно возможностей США в долгосрочной перспективе будет сужаться, о чем свидетельствует в частности изменение регионального баланса сил».

Однако, как подчеркнул Балбус в ближайшей и среднесрочной перспективе выход Турции из НАТО крайне маловероятен.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению главы МИД ФРГ Хайко Мааса военный блок НАТО столкнулся с испытаниями на прочность, и ему необходима адаптация под современные условия.

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