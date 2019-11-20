Москва, 20 ноября 2019, 09:36 — REGNUM У США остается все меньше возможностей для того, чтобы диктовать условия другим странам, считает эксперт Института глобализации и социальных движений по проблемам Ближнего Востока Михаил Балбус. Об этом он заявил 20 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя обещания президента Турции уничтожить YPG несмотря на противодействие США.
Однако, как подчеркнул Балбус в ближайшей и среднесрочной перспективе выход Турции из НАТО крайне маловероятен.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению главы МИД ФРГ Хайко Мааса военный блок НАТО столкнулся с испытаниями на прочность, и ему необходима адаптация под современные условия.
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