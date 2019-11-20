Гонконг, Китай, , 06:52 — REGNUM Администрация китайского Гонконга выразила сожаление в связи с принятием Сенатом США «законопроекта о демократии и правах человека в Гонконге». Об этом говорится в официальном заявлении гонконгской администрации.

«Никакие иностранные законодательные органы ни в каком виде не должны вмешиваться во внутренние дела Гонконга», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Соединённые Штаты пострадают сами, если попытаются ввести односторонние экономические или торговые меры против китайской автономии. При этом в администрации подчеркнули, что обеспечение общественного порядка и соблюдение прав человека является прямой обязанностью властей Гонконга.

Как сообщало ИА REGNUM, Сенат США на заседании 19 ноября принял законопроект о «Защите прав человека и демократии в Гонконге». Позднее Пекин выступил с решительным протестом против принятия этого законопроекта. Также Китай пообещал принять ответные меры для защиты своего суверенитета.

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