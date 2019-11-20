Иерусалим, , 05:45 — REGNUM Армия Израиля атаковала военные цели на территории Сирии в ответ на обстрел Голанских высот с сирийской стороны, заявил официальный представитель израильского военного ведомства, сообщает агентство Reuters.

«Боевые самолеты нанесли десятки ударов по военным целям иранских «Кудс» и сирийской армии на территории Сирии, включая пусковые установки земля-воздух, штабы, оружейные склады и военные базы», — заявил он.

Он подчеркнул, что атака была произведена в ответ на обстрел Голанских высот с территории Сирии, который произошел 19 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сирийские силы ПВО отразили ракетную атаку под Дамаском. По последним данным, в результате атаки пострадали три человека. Других подробностей произошедшего не приводилось.

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