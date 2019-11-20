Ла-Пас, , 04:45 — REGNUM Разрешение на безопасный выезд из Боливии Эвалис Моралес Альварадо, дочери бывшего президента Эво Моралеса, предоставлено министерством иностранных дел государства, 19 ноября говорится в сообщении на странице ведомства в Twitter.

Эвалис Моралес Альварадо и депутат от коренного народа Мария Иносента Понья Поичи сейчас укрываются в здании посольстве Мексики. Марии Понье также разрешено покинуть страну.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября власти Боливии заявили, что гарантируют безопасный выезд из Боливии в Мексику для 24 высокопоставленных представителей партии «Движение к социализму», которую возглавляет Эво Моралес.

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