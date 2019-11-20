Вашингтон, , 04:43 — REGNUM Собственный вариант законопроекта о «Защите прав человека и демократии в Гонконге» приняли американские сенаторы на заседании 19 ноября.

Далее закон отправится на согласование в палату представителей США, которая уже приняла похожий законопроект. После согласования двумя палатами Конгресса единого варианта документа, его должен будет подписать президент США Дональд Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября полиция Гонконга задержала 154 протестующих в ходе акций протеста.

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