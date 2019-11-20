Соединённые Штаты Америки, , 02:27 — REGNUM Военная группировка США в Саудовской Аравии будет усилена для более эффективной защиты нефтяных месторождений, сообщается 19 ноября в письме американского президента Дональда Трампа Конгрессу.

В документе указано, что первые дополнительные подразделения уже прибыли в Саудовскую Аравию, остальные будут переброшены туда в ближайшие недели.

Численность военного контингента США в этой стране будет доведена до трёх тыс. человек. В Саудовскую Аравию будут отправлены радары и системы ПВО.

Причиной такого решения названа сентябрьская атака на объекты саудовской нефтедобывающей компании Saudi Aramco. Несмотря на то, что ответственность за это нападение на взяли на себя йеменские хуситы из движения «Ансар-Алла», госдеп США обвиняет в этом Иран.