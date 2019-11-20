Москва, , 02:20 — REGNUM Угроза срыва транзита российского газа через территорию Украины возникла не по вине России. Об этом заявил председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, комментируя призыв Германии продолжить транзит после 2019 года.

«Глава МИД ФРГ настаивает: транзит газа через Украину «должен быть продолжен и после 2019 года». Так это Газпром и предложил Нафтогазу: продлить транзит на год», — написал сенатор в своём микроблоге в Twitter.

Он подчеркнул, что в случае если Киев откажется, транзит прекратится не по вине России, а по вине Украины. «Так что Берлину надо Киев убеждать — не Москву», — заключил Пушков.

Напомним, ранее сегодня министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас во время визита в Киев заявил, что президент России Владимир Путин «дал некоторые обещания» канцлеру ФРГ Ангеле Меркель по транзиту российского газа через Украину. Теперь же, по его словам, настал период реализации этих обещаний.