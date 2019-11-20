Белград, , 09:05 — REGNUM Министр европейской интеграции Сербии Ядранка Йоксимович и посол Франции Жан Луи Фалькони обсудили будущее политики расширения, мнение Парижа по поводу этого процесса, направления возможных реформ в ЕС и двусторонние отношения, пишет сербское новостное агенство RTS 19 ноября.

Посол Жан Луи Фалькони отметил, что позиция Франции по поводу конечной цели процесса интеграции — доступа и ясна: полноценное членство для кандидатов, осуществляющих все необходимые реформы, сообщили в пресс-службе правительства Сербии.

Франция отправила членам Европейского союза неофициальный документ «Non-Paper», в котором она требует к январю разработать новый метод открытия глав по переговорам о членстве.

Жан Луи Фалькони более подробно изложил идеи, содержащиеся в «Non-Paper», и подчеркнул, что они, безусловно, будут тщательно обсуждаться среди всех государств-членов, и для того, чтобы они были реализованы, необходимо согласовать их в рамках ЕС, новой Европейской комиссии и всех государств-членов.

Он подчеркнул, что Франция признает Сербию серьезным государством-кандидатом, которое проводит важные реформы в области верховенства права и экономики.