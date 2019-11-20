Вашингтон, , 08:56 — REGNUM Межамериканская комиссия по правам человека заявила, что заинтересована в отправке делегации в Боливию, где не прекращаются массовые протесты и столкновения между сторонниками отстранённого от власти Эво Моралеса и временным правительством. Об этом сообщает мексиканское агентство La Jornada.

Комиссия изъявила желание «проанализировать ситуацию с соблюдением прав человека» в Боливии в разгар социально-политического кризиса, вспыхнувшего после выборов 20 октября, результаты которых тогдашняя оппозиция отказалась признать.

Новый виток кризиса случился вследствие отставки Моралеса под давлением военных и оппозиции. По данным Комиссии, в ходе протестов погибло 23 человека.

Приглашение посетить Боливию Комиссии направил министр иностранных дел правительство Моралеса Диего Пари неделей ранее.