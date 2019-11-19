Лондон, , 21:13 — REGNUM Военно-морской флот Британии будет пополнен пятью «бюджетными фрегатами» класса «Тype-31», сообщает 19 ноября ЦАМТО.

Британское военное ведомство подтвердило заключение договора с компанией Babcock на проектирование и постройку серии многоцелевых фрегатов проекта «Тype-31».

Каждый из пяти запланированных кораблей должен обойтись британскому военному бюджету не дороже 250 млн фунтов стерлингов, а вся серия 1,25 млрд. фунтов соответственно.

Кроме того, на испытания фрегатов, запчасти для них и обучение экипажей предусмотрено выделить ещё 730 млн фунтов.

В основу проекта фрегата фрегатов «Тype-31» положен корабль класса Iver Huitfeldt, принятый на вооружение ВМС Дании.

Закладка первого корабля запланирована на 2021 год, а вся серия должна войти в строй не позднее 2027 года.

Разработчики заявляют, что «бюджетные фрегаты» длиной 139 метров и экипажем из 100 человек смогут развивать скорость свыше 28 узлов и будут способны самостоятельно преодолевать расстояние в 9000 морских миль. Кроме того, на кораблях будут предусмотрены помещения для 75 бойцов морской пехоты и спецназа.

Вооружить фрегаты предполагается противокорабельными ракетами, артиллерийскими и ракетными комплексами ПВО, артустановкой 127-мм калибра и торпедными аппаратами. Кроме того, фрегаты оборудуют ангарами для двух палубных вертолётов.

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