Лондон, , 21:12 — REGNUM Британские лейбористы сократили отрыв от консерваторов за последние дни избирательной кампании, 19 ноября передает агентство Reuters.

Согласно опросу YouGov 18−19 ноября с выборкой 1606 человек, поддержка консерваторов не изменилась по сравнению с опросом 16 ноября и составляет 42%, в то время как поддержка лейбористов выросла на 2%, до 30%.

Поддержка либерал-демократов не изменилась и составляет 15%, поддержка «Партии Brexit» также осталась на прежнем уровне, 4%.

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