Тбилиси, , 19:49 — REGNUM 19 ноября вечером у парламента Грузии проходит митинг оппозиции. Один из организаторов митинга Шота Дигмелашвили объявил дату новой акции протеста, которая должна состояться 25 ноября. По планам оппозиции 26 ноября состоится пикетирование парламента. Об этом сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

Георгий Гугава рассказал подробнее о ближайших планах протестного движения.

«В понедельник, в семь часов, мы соберемся на площади Республики, состоится масштабное шествие марш к Руставели и парламент снова будет пикетирован. Наши действия будут принципиальными, нерушимыми, конституционными, законными, в отличие от них. Мы заставим это правительство уйти после мирных, справедливых и пропорциональных выборов, олигархия должна закончиться в этой стране».

Выступавший добавил, что до 25 ноября в Тбилиси будут проходить акции, пикетирования административных зданий.

«Мы должны создать невыносимую обстановку, невыносимые условия, чтобы заставить власть исполнить волю грузинского народа и избавить эту страну от нынешней власти»

Напомним, акции протеста в Тбилиси начались 14 ноября 2019 года, после того, как парламент не поддержал проект поправок в конституцию, по которым парламентские выборы 2020 года должны были состояться по пропорциональной избирательной системе. Проект закона был поддержан 101 депутатом из участвовавших в заседании 141 парламентария, но для утверждения конституционных изменений этого количества оказалось недостаточно. Оппозиция обвинила правящую партию «Грузинская мечта» и ее председателя Бидзину Иванишвили в умышленном срыве реформы. Люди вышли к парламенту и потребовали отставки правительства и проведения досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе.

18 ноября полиция Грузии разогнала акцию протеста возле парламента Грузии в Тбилиси. Митингующие закрыли все входы в здание парламента, спецназ применил водомет и слезоточивый газ.

19 ноября премьер-министр Грузии Георгий Гахария прокомментировал последние события и заметил, что участники акции протеста нарушили закон, заблокировав парламент. Поэтому власти и полиция отреагировали необходимым образом, считает премьер. Гахария также предупредил, что при новых нарушениях со стороны митингующих полиция вновь предпримет необходимые меры.

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