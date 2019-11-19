Нью-Йорк, США, , 19:48 — REGNUM Решение президента США Дональда Трампа помиловать трёх военнослужащих армии США, совершивших военные преступления, противоречит нормам международного права, заявил 19 ноября официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл.

Его комментарий опубликован на сайте управления ООН.

По мнению Колвилла, военные США, которых помиловал Трамп, должны отвечать за совершённые ими военные преступления, которые были доказаны.

«Эти три случая включают в себя серьёзные нарушения международного гуманитарного права, которые были доказаны, в частности, стрельбу по группе мирных граждан и казнь пойманного члена вооружённой группы», сообщил Руперт Колвилл.

Он подчеркнул, что такой шаг Вашингтона противоречит «букве и духу международного права, которое требует ответственности за такие нарушения».

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Трамп помиловал двух офицеров армии США, осуждённых за военные преступления, совершённые в Афганистане, а также распорядился восстановить в звании военнослужащего, разжалованного за фотографирование рядом с телом убитого.

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