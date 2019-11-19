Москва, , 19:40 — REGNUM Министерство финансов России раскритиковало инициативу властей Киргизии об учреждении Института развития Евразийского экономического союза, передает «Вечерний Бишкек».

Киргизстанское правительство в очередной раз предложило российским коллегам создать организацию, которая бы занималась распределением финансовой помощи «отстающим» странам-участницам ЕАЭС.

Причем деньги на оказание им поддержки, согласно планам киргизской стороны, должны поступать в результате отчисления институту 1% от суммы ввозных таможенных пошлин в рамках Евразийского альянса.

Эти средства (около 8 млрд рублей ежегодно), власти Киргизии предложили вкладывать в региональные инфраструктурные проекты и национальные проекты.

Руководство Министерства финансов России отмечает, что учреждение подобных институту организаций находится вне правового поля Евразийского экономического союза.

Также в российском ведомстве напомнили, что в 2018 году такая инициатива уже обсуждалась, но не нашла понимания и поддержки у других участников ЕАЭС из-за роста нагрузки на национальные бюджеты.

Также в Министерстве финансов России выразили недовольство тем, что правительство Киргизии до сих пор не смогло обеспечить эффективное использование денег, выделяемых ему в рамках помощи по интеграции в Евразийский союз. И посоветовало киргизским чиновникам ужесточить контроль за расходованием финансов на всех этапах интеграционных проектов.