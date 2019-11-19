Чагчаран, , 18:10 — REGNUM 18 ноября официальные представители Национальной армии Афганистана в афганской провинции Гор (столица провинции — г. Чагчаран) заявили, что на территории этого региона в результате операции, проведенной Национальными силами безопасности и обороны, было ликвидировано по меньшей мере 11 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Афганские силовики U.S. Army

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», операция Национальных сил безопасности и обороны Афганистана по уничтожению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была проведена на территории пригорода столицы провинции, города Чагчарана.

По словам официальных представителей Национальной армии Афганистана в афганской провинции Гор, в результате операции Национальных сил безопасности и обороны было также уничтожено несколько единиц легкого и тяжелого оружия, принадлежавшего талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.