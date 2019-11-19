Стокгольм, , 17:25 — REGNUM Расследование по делу создателя сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа в Швеции было прекращено по причине недостаточных доказательств против него, заявила 19 ноября на пресс-конференции прокурор Ева-Мари Перссон.

По её словам, следователи пришли к выводу, что устные свидетельства нельзя считать убедительными.

«Это может быть связано с долгим временным промежутком, прошедшим с момента происшествия. Память теряется по естественным причинам», — заявила Ева-Мари Перссон.

При этом она заявила, что не планирует проводить личный допрос самого Ассанжа, так как не считает его показания способными пролить свет на обстоятельства дела.

Как сообщало ИА REGNUM, в Швеции в 2010 году Джулиана Ассанжа обвинили в попытке изнасилования. По мнению ряда экспертов, обвинение было сфабриковано для создания условий экстрадиции Ассанжа с территории Эквадора.

Напомним, Ассанж скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, так как в США он обвиняется в раскрытии секретной информации и ему грозит многолетнее, вплоть до пожизненного, тюремное заключение.

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