Санкт-Петербург, , 16:52 — REGNUM Правительство Санкт-Петербурга намерено снизить рекомендованный федеральным центром для города предельный индекс изменения платы за коммунальные услуги в 2020 году. Вместо предельной планки в 3,8% предлагается ограничиться повышением на 3,5%.

Эта тема обсуждалась 19 ноября в Смольном на совещании городского правительства под руководством Александра Беглова, сообщают СМИ.

Председатель городского комитета по тарифам Дмитрий Коптин в своем докладе напомнил, что средний индекс повышения цен на услуги ЖКХ по России составляет 4%, по Москве — 5%, по Ленинградской области — 3,8%.

Если петербургский индекс удастся удержать на уровне в 3,5%, то плата за отопление и горячее водоснабжение повысится в 2020 году на 3%, за электроэнергию по однотарифному счетчику — на 5,4%, по двухтарифному счетчику — на 5,7%, за водоснабжение, водоотведение и газоснабжение — на 3%.

По расчетам петербургских чиновников, для газифицированных квартир платеж вырастет в среднем на 65,4 рубля на человека в месяц, в домах с электроплитами — на 63,33 рубля на человека в месяц.

«В этом году нам удалось свести к минимуму, практически к нулю, рост тарифов на коммунальные услуги, — заявил губернатор Александр Беглов. — От нас петербуржцы ждут, что мы и дальше сможем сдерживать тарифы. Поэтому еще раз хочу обратить внимание, чтобы все соответствующие организации внимательно относились к своим расходам и не перекладывали неэффективные затраты на плечи горожан».

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