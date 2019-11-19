Москва, , 16:48 — REGNUM Первые 100 тыс. удостоверений личности российских граждан будут изготовлены в первом полугодии 2020 года. Об этом 19 ноября доложил вице-премьер Максим Акимов президенту России Владимиру Путину.

«Мы завершили сертификацию, первые 100 тысяч изделий будут в первой половине года изготовлены», — сказал Акимов.

По его словам, будут выпущены пластиковые карты с российскими чипами. Кроме того, появится мобильное приложение, «которое будет сопровождать гражданина там, где особенного подтверждения юридической значимости действий не требуется».