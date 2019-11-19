Москва, , 16:44 — REGNUM Законопроект о распространении статуса иностранного агента на СМИ и на физлиц не направлено «на ограничение свободы слова». Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 ноября, об этом заявил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия»).

«После включения в соответствующий реестр, граждане и юридические лица будут также продолжать свою творческую деятельность и осуществлять публикации», — сказал Пискарёв.

Но, указал депутат, при этом обязаны выполнять ряд обязательных условий: маркировать свои информационные материалы грифом «Сделано иноагентом», ежегодно давать Минюсту отчет о своей деятельности и о том, куда расходуются средства, поступившие из зарубежных источников, а также раз в полгода публиковать о своей деятельности общедоступный отчёт.

Госдума приняла во втором чтении законопроект, которым статус «иностранного агента» распространяется не только на иностранные средства массовой информации, которые выполняют функции иноагента (юридические лица или иные структуры), но и на физических лиц, то есть отдельных граждан, которые сотрудничают со СМИ-иноагентами, создают и (или) распространяют предназначенные для неограниченного круга лиц информационные материалы, и получают финансирование из иностранных источников».

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