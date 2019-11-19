Стокгольм, , 16:16 — REGNUM Шведская прокуратура приняла решение о закрытии предварительного расследования в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Соответствующее заявление сделала прокурор Ева-Мари Перссон, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Джулиан Ассанж thierry ehrmann

«Я приняла решение прекратить расследование», — сказала Перссон.

По её словам, показания в деле против Ассанжа недостаточны для продолжения расследования, а допрос основателя WikiLeaks не изменит ситуацию.

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