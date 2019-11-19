Москва, , 15:41 — REGNUM Заявления властей Украины по транзиту газа являются абсурдными и неприемлемыми, заявил 19 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, Москва увязывает новый контракт на транзит газа в Европу через территорию Украины со старым, поскольку считает претензии, предъявляемые украинской стороной, абсурдными.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности заключить соглашение по транзиту газа с Украиной при условии аннулирования судебных исков и возобновления прямых поставок газа по сниженным ценам, на 20−25%.

Позже глава минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что продление нынешнего газового соглашения с Газпромом по транзиту неприемлемо так же, как и заключение нового договора.

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