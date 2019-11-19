Москва, , 15:33 — REGNUM Доклад о выполнении национального проекта в цифровой сфере представит 19 ноября президенту России Владимиру Путину вице-премьер Максим Акимов. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Президент продолжает работу в Москве, до конца дня состоится его беседа с вице-премьером Акимовым, пояснил Песков. Он напомнил, что Путин продолжает принимать доклады руководителей нацпроектов.

По нацпроекту о цифровизации запланирован брифинг для президента, сверка часов, добавил он.

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