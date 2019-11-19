Москва, , 15:20 — REGNUM Официальная Москва не вмешивается в американские внутриполитические перипетии, особенно накануне выборов в США. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы предпочитаем не вмешиваться. Каждый раз накануне выборного процесса американцы очень сильно подвержены обострению русофобских настроений, не миновала эта учесть их и на этот раз», — сказал Песков.

По его словам, за слушаниями по делу об импичменте президенту США следят во всём мире, но Кремль не желает комментировать данную ситуацию.

Напомним, ранее представители Демократической партии США обвинили Дональда Трампа в том, что тот оказывал давление на руководство Украины и требовал начала расследования против бывшего вице-президента США Джо Байдена.

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