Москва, , 15:10 — REGNUM Встреча с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, показала, что «тумана» в отношениях Москвы и Минска больше нет. Так 19 ноября охарактеризовал итоги первого раунда переговоров глава правительства Белоруссии Сергей Румас, прибывший в российскую столицу, передает БЕЛТА.

«Когда наш самолет приземлялся в аэропорту, был очень сильный туман, я даже как-то немножко неловко себя почувствовал», — приводит агентство слова белорусского премьер-министра, который решил образно описать характер встречи со своим российским коллегой.

Медведев пошутил, что российские власти тут не причем, а Румас указал на то, что возле правительственной резиденции Горки туман рассеялся.

«А двусторонняя встреча показала: тумана в наших отношениях совсем нет», — закончил сравнение белорусский премьер-министр.

Как передавало ИА REGNUM, 17 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенков вульгарной форме поставил вопрос о важности для официального Минска союзных отношений с РФ.