Москва, , 14:36 — REGNUM В Совфеде назвали публикацию в польском СМИ нагромождением нелепиц, но видят в ней опасности, передает корреспондент ИА REGNUM 19 ноября.

«Конечно, разбирать по существу публикацию в польском издании Myśl Polska, сплошь состоящую из нагромождения нелепиц, не имеет никакого смысла», — заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Как ещё можно назвать утверждение журналиста, глубокомысленно рассуждающего о сценариях войны США с Россией, что американцы должны «попытаться подчинить себе страну вместе с её геополитическим пространством» (имеется в виду Россия), хотя они не сумели это сделать по отношению даже к маленькой Кубе, рассуждает сенатор.

«Но эта публикация вовсе не безвредна. Она подрывает климат доверия между народами, сеет вражду между ними. От неё за версту несёт провокацией», — уверен Клинцевич.

Убеждая людей в неизбежности подобных апокалиптических сценариев, «публикация к тому же аморальна», полагает он.

«Ведь если скорый конец света вполне реален (а масштабная ядерная война ведёт именно к этому), то получается, что всё дозволено», — указал он.

Сенатор сожалеет, что польские СМИ в нагнетании подобных настроений идут впереди планеты всей.

Польское издание Myśl Polska описало два сценария возможного вооруженного конфликта между США и Россией.