Москва, , 14:33 — REGNUM Германия будет усиливать давление на Украину, а не на Россию, считает политолог Александр Рар (Германия). Об этом он заявил 19 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Что-то кардинально изменилось. И это мы сейчас видим по высказываниям Макрона о том, что нужно строить Европу вместе с Россией. Это уже начинают понимать. Главный сигнал Украине — что Украина уже не рассматривается как жертва так называемой агрессии, — сказал Рар. — Но Меркель уходит через два года и хочет войти в историю с одним громадным внешним успехом — чтобы в историю не ушли Минские договорённости. Она кровно заинтересована в том, чтобы Минские соглашения выполнялись. Хотя бы наполовину. Это будет её победа, потому что она их придумала».

Поэтому, как предположил Рар, со стороны Германии, скорее всего, будет нажим на Украину, а не на Россию.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, три участника встречи «нормандской четвёрки» подтвердили, что готовы ехать в Париж на саммит. По данным администрации французского президента, саммит состоится 9 декабря в Париже. Как федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, так и украинский президент Владимир Зеленский подтвердили своё участие в предстоящих переговорах.

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