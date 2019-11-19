Москва, 19 ноября 2019, 14:33 — REGNUM Германия будет усиливать давление на Украину, а не на Россию, считает политолог Александр Рар (Германия). Об этом он заявил 19 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Поэтому, как предположил Рар, со стороны Германии, скорее всего, будет нажим на Украину, а не на Россию.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, три участника встречи «нормандской четвёрки» подтвердили, что готовы ехать в Париж на саммит. По данным администрации французского президента, саммит состоится 9 декабря в Париже. Как федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, так и украинский президент Владимир Зеленский подтвердили своё участие в предстоящих переговорах.
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