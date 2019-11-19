Скопье, , 16:02 — REGNUM 19 ноября заместитель премьер-министра Северной Македонии Буяр Османи провел встречу с послом Франции в Скопье Кристианом Тимониером, темой которой стало обсуждение предложенной Францией новой методики ведения переговоров о расширении ЕС в семь фаз.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, ознакомившись с документом в первый раз, Османи отметил позитивные моменты в предложении Франции, и то, что оно было озвучено сразу же после вынесения Советом ЕС негативного решения по началу переговоров о вступлении Северном Македонии в ЕС.

При этом македонский политик заявил, что обратимость процесса интеграции, на которой настаивает Франция, является одним из таких позитивных моментов, однако вызывает тревогу. Однако политики не имеют права на проявление эмоций, поскольку их задачей является не это, а европеизация общества.

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