Москва, 19 ноября 2019, 14:12 — REGNUM Передача Украине её кораблей, задержанных во время провокации в Керченском проливе в 2018 году, была актом доброй воли России, считает депутат Госдумы РФ Алексей Журавлёв («Родина»). Об этом он заявил 19 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, опровергая версию о том, что РФ будто бы вернула корабли под давлением Международного морского трибунала.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что возвращение Украине кораблей, задержанных российскими пограничниками в ноябре 2018 года в Керченском проливе за нарушение границы РФ, произошло не по «доброй воле» РФ, а под давлением Международного морского трибунала на Москву.
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