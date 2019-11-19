Москва, , 14:12 — REGNUM Передача Украине её кораблей, задержанных во время провокации в Керченском проливе в 2018 году, была актом доброй воли России, считает депутат Госдумы РФ Алексей Журавлёв («Родина»). Об этом он заявил 19 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, опровергая версию о том, что РФ будто бы вернула корабли под давлением Международного морского трибунала.

«Мы его решения признаём, но мы когда подписывали Конвенцию по морскому праву, чёрным по белому написали там, что решения суда не распространяются на РФ в случае угрозы национальной безопасности и суверенитету, — сказал Журавлёв. — Конечно, это акт доброй воли в чистом виде. Это чисто наше решение. Нам эти корабли не нужны. Но мы понимали, что будет, когда мы вернём эти корабли. Но мы это сделали не для них (властей Украины — прим. ИА REGNUM). Мы сделали это для Франции и Германии. Мы объясняем, что мы готовы к любому формату».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что возвращение Украине кораблей, задержанных российскими пограничниками в ноябре 2018 года в Керченском проливе за нарушение границы РФ, произошло не по «доброй воле» РФ, а под давлением Международного морского трибунала на Москву.

Читайте ранее в этом сюжете: Министр обороны Украины нашёл «победу» в передаче Киеву кораблей