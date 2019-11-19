Москва, , 13:37 — REGNUM От предстоящего «норманнского» саммита не стоит ждать четких перспектив, хотя он и является значительным шагом вперёд по урегулированию конфликта на Украине. Об этом на Пятом молодежном германо-российском форуме «Потсдамские встречи» рассказал заместитель директора третьего европейского департамента МИД РФ Олег Красницкий.

«Ждать того, что саммит 9 декабря прочертит четкую перспективу, наверное, не следует. Но это будет значительный шаг вперёд, поскольку выполнены хотя бы решения предыдущих саммитов», — приводит 19 ноября слова дипломата РИА Новости.

Красницкий также отметил, что впервые за все время урегулирования конфликта на Украине к саммиту выполнены все решения предыдущих встреч в данном формате.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря в Париже пройдет саммит в «норманнском» формате. В нем примут участие президенты России, Украины и Франции, а также глава правительства ФРГ.

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