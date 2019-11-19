Сеул, , 11:58 — REGNUM Министерство морских дел и рыболовства Южной Кореи выделит 6 млрд вон (~$5,15 млн) на утилизацию морского мусора, выброшенного на полуостров в результате тайфуна «Митаг». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства страны.

По их словам, в общей сложности было собрано 14 615 тонн морского мусора.

Известно, что средства будут выделены в срочном порядке администрациям девяти регионов. В частности, 870 млн вон (~$747 тыс.) будут выделено администрациям городов провинции Канвондо, а также 270 млн вон (~$232 тыс.) будет выделено администрации Пусана и 100 млн вон (~$86 тыс.) администрации уезда Хэнам провинции Чолла-Намдо.