Москва, , 11:31 — REGNUM Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о штрафах за курение электронных сигарет, вейпов и кальянов, передает корреспондент ИА REGNUM 19 ноября. Первое чтение законопроекта намечено на 3 декабря.

Предлагается дополнить понятийной аппарат антитабачного законодательства понятиями «электронное табачное изделие» и «кальян», распространив на них отдельные действующие требования и ограничения к табачной продукции.

Под «электронным табачным изделием» закон подразумевает устройства, продуцирующие аэрозоль или пар путем нагревания жидкости или табака.

Поправками, в частности, вводится запрет продажи табачной продукции и электронных курительных изделий несовершеннолетним и несовершеннолетними, потребления табака и использования электронных курительных изделий несовершеннолетними, а также вовлечения детей в процесс потребления табака и использования электронных курительных изделий.

Вводится запрет курения табака, использования электронных курительных изделий и кальянов на отдельных территориях, в помещениях и на объектах.

Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) призывает все страны ввести ограничения для всех типов электронных сигает, потому что негативные последствия их курения стали проявляться в виде болезней, отметил замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия»).

«Все эти альтернативы курению далеко не так безобидны. Во-первых, нет четких критериев безопасного для жизни людей их содержимого. Во-вторых, имитация курения больше способствует развитию этой привычки, чем отвлекает от нее. По данным ВОЗ, нет никаких доказательств того, что испарители менее вредны, чем обычные табачные изделия» — отметил парламентарий.

Он уверен, что по-настоящему исключить риск заболеваний, связанных с потреблением табака, можно только одним способом — полным отказом от курения.

Законопроект был внесен в Госдуму в марте 2017 года.