Москва, 19 ноября 2019, 11:21 — REGNUM Парламентариям стран СНГ важно делится опытом, находить точку соприкосновения в различных сферах, заявил заместитель председателя Национального Собрания Республики Армения, член фракции «Мой шаг» Ален Симонян на Международной конференции «Роль взаимодействия фракций политических партий и блоков в межпарламентском сотрудничестве стран СНГ», передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Парламентарии выполняют важную функцию. Нужно стремится создавать эффективную платформу. Именно парламентарии, получившие мандат от народа, должны отстаивать интересы народа», — заявил Симонян.