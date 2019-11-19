Москва, , 10:17 — REGNUM Законопроект, направленный на повышение эффективности госохраны объектов культурного наследия, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 19 ноября.

Предлагаемые законопроектом изменения в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации предусматривают устранение избыточности требования разрешительных документов при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также выявленного объекта культурного наследия.

Так, предусматривается получение от уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия полного пакета разрешительных документов (в том числе задание на работы, согласование проектной документации на проведение работ по сохранению, разрешение на работы) необходимо для проведения работ по реставрации и приспособлению памятника, как фундаментальных работ по сохранению объекта культурного наследия.

Предполагается, что государственная историко-культурная экспертиза будет проводиться только в отношении работ по реставрации объекта культурного наследия и приспособлению для современного использования. Для проведения работ по консервации, ремонту и противоаварийным работам, в ходе которых не затрагивается предмет охраны объекта, разработка проектной документации на данные работы, а также проведение государственной историко-культурной экспертизы не потребуется.

Кроме того, не потребуется согласование с соответствующим органом охраны объекта культурного наследия рабочей документации на проведение работ по консервации, ремонту и противоаварийным работам.

Законопроектом вводится разрешение на проведение в границах территории объекта культурного наследия работ по благоустройству, установке инженерных сооружений, систем и оборудования, предназначенных для обслуживания объектов культурного наследия, а также работ по строительству подземных линейных объектов, подземных сетей инженерно-технического обеспечения, освоению подземного пространства.

Текущее содержание

В федеральный закон предлагается ввести новую главу VI. 1, устанавливающую новый вид работ «текущее содержание объекта культурного наследия». В этой связи организации, собственники или иные законные владельцы объектов культурного наследия смогут проводить хозяйственную деятельность на памятнике, поддерживать его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии без разрешительных документов органа охраны, а также привлекать на данные работы организации, не имеющие лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия.

Аттестация

Согласно законопроекту вводятся четыре категории аттестации специалистов, в том числе высшая, первая, вторая и третья квалификационные категории. Для проведения реставрации особо ценных объектов культурного наследия и объектов, включенных в Список всемирного наследия, будут привлекаться специалисты высшей и первой категории.

Охрана

В целях сохранения историко-культурной ценности элементов объекта культурного наследия, в случае отсутствия утвержденного предмета охраны, устанавливается требование о необходимости его разработки в составе проектной документации на проведение работ по реставрации и приспособлению объекта культурного наследия, а также предусматривается состав проекта предмета охраны, перечень элементов памятника, подлежащего обязательному включению в предмет охраны. Устанавливается запрет на согласование проектной документации до утверждения предмета охраны.

Упрощенное включение в реестр

Законопроектом предусматривается установление упрощенной процедуры включения выявленных объектов культурного наследия регионального и муниципального значения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации без проведения государственной историко-культурной экспертизы.

По данным правительства РФ, количество выявленных объектов культурного наследия в субъектах РФ составляет порядка 125 тыс. объектов.

Контроль

Для обеспечения контроля за проведением работ по сохранению объектов культурного наследия устанавливается ответственность со стороны надзорных организаций (авторский, технический надзор и научное руководство). Проведение авторского надзора возможно лицами, не являющимися разработчиками проектной документации.