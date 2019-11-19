Нур-Султан, , 08:19 — REGNUM Президент Швейцарии Ули Маурер планирует посетить с официальным визитом Казахстан 21−22 ноября, написал 19 ноября пресс-секретарь президента республики Берик Уали на своей странице в Facebook.

По его словам, в состав швейцарской делегации также войдут представители бизнеса. Встреча на высшем уровне запланирована на 22 ноября. Маурер также встретится с членами правительства Казахстана и примет участие в работе круглого стола с представителями бизнеса.

Напомним, 29 октября в Берне прошло 10-е заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Казахстаном и Швейцарией. Стороны обсудили увеличение прямых иностранных инвестиций в Казахстан.

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